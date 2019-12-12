В Нигере 71 человек погиб в результате атаки боевиков на военный лагерь

При обстреле лагеря из миномётов снаряды попали в склад боеприпасов и в хранилище с топливом.

Крупный отряд боевиков напал на военный лагерь неподалёку от посёлка Инат, что вблизи границы с Мали. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Собеседник агентства отметил, что столь высокие потери вызваны тем, что лагерь был обстрелян из миномётов и снаряды попали в склады топлива и боеприпасов. Но он не уточнил, идёт ли речь о потерях среди гражданских лиц или военных.

В свою очередь, новостной сайт Malijet сообщает о ещё тридцати пропавших без вести людях. Он информирует о том, что боевики окружили лагерь малыми мобильными группами.

Нынешняя атака джихадистов на позиции правительственных сил уже вторая на текущей неделе. В прошлый понедельник группа боевиков напала на военный лагерь. Потери террористов составили 14 человек против трёх военнослужащих вооружённых сил Нигера.