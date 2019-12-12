Стало известно, кто сыграет в ремейке фильма "Один дома"

Арчи Йейтс знаком зрителям по роли в комедии "Кролик Джоджо", где он исполнил роль Йорки.

Популярный фильм 90-х "Один дома" о приключениях светловолосого мальчика Кевина МакКаллистера, который в одиночку одолевает двух бандитов, грабящих его дом, получит продолжение, но без исполнителя главной роли первых частей, Маколея Калкина.

Как передаёт Variety, главную роль в фильме исполнит юный Арчи Йейтс, ранее уже снимавшийся в комедии "Кролик Джоджо". Вместе с ним на участие в съёмках заявлены Элли Кемпер ("Офис", "Мачо и ботан"), а также Роб Делани ("Дедпул 2", "Форсаж: Хоббс и Шоу").

По данным источников издания, первоначально сообщалось, что они сыграют родителей мальчика, однако есть вероятность, что это изменится. Дата выхода картины по-прежнему держится в секрете.