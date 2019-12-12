Новый раунд переговоров России и Украины по газу пройдёт 13 декабря

Согласно правилам европейского рынка газа, 13 декабря является последней датой для заключения контракта.

Следующий раунд двухсторонних консультаций России и Украины по газу состоится 13 декабря в Вене. Об этом в среду сообщило украинское агенство УНН.

— В пятницу, 13 декабря, состоится очередной раунд российско-украинских переговоров по газу. Двусторонняя встреча, как и в прошлый раз, состоится в Вене. Состав делегаций с обеих сторон пока не оглашается, — сказано в сообщении.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял в конце ноября о том, что именно 13 декабря является крайней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. А 10 декабря председатель правления "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что холдинг планирует продолжать переговоры по газовому вопросу.

Напомним, что ранее стало известно о том, что договорённостей между Россией и Украиной достичь не удалось. 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продолжить транзит при условии отказа от прошлых претензий, на что "Нафтогаз" ответил отказом.