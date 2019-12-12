Режиссёрский сценарий "Зеркала" с автографом Тарковского продан за 1,2 млн

На торги был выставлен экземпляр из специального тиража, изданного для съёмочной группы.

Режиссёрский сценарий культового фильма Андрея Тарковского "Зеркало" с автографом самого режиссёра был продан на аукционе за 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

На торги был выставлен экземпляр из специального тиража в переплёте с дополнительными листами для заметок, который изначально был издан для съёмочной группы. В нём вместо автора сценария Александра Мишарина оставил своё послание и подпись Тарковский.

— Милому Володе в / память о "Белом дне" переименованном в "Зеркало". С дружеским приветом А. Тарковский, А. Мишарин / 19. IX. 74, — написано на форзаце книги.

Сообщается, что первоначальная стоимость лота составляла 630 тысяч рублей.