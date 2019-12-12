Президент Бразилии сообщил, что у него может быть рак кожи

Болсонару консультировался с дерматологом в госпитале BBC. На ухе у него была повязка.

Стало известно, что в среду президент Бразилии Жаир Болсонару посетил госпиталь, чтобы обследоваться по поводу возможной меланомы. Об этом сообщает новостной портал G1.

— Есть вероятность рака кожи. Меня обследовали. Не то чтобы я сам об этом просил, но меня неоднократно призывали к этому, и я прошёл [обследование], — заявил Болсонару.

Журналисты расспросили президента о том, почему у него перевязано ухо. Жаир Болсонару ответил, что он находится в зоне риска из-за светлой кожи и из-за того, что "раньше часто ходил на рыбалку".

Напомним, что ранее Болсонару успешно перенёс операцию по удалению послеоперационной грыжи. 6 сентября 2018 года, почти за месяц до выборов, президента пытались убить. Нож задел печень и лёгкое, а также повредил брыжеечную артерию, которая доставляет кровь к кишечнику. Президента экстренно доставили в больницу со значительной кровопотерей.