Обнаружен новый вид китов, которые могли гулять по суше

Благодаря этой находке учёные рассчитывают восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов.

Палеонтологи из Мичиганского университета нашли в египетской Долине китов окаменелые останки древнего кита-протоцетида возрастом около 35 миллионов лет, который мог жить не только в воде, но и на суше. Результаты своей работы они опубликовали в журнале PLOS One.

По данным учёных, скелет принадлежал самому "молодому" из всех обнаруженных протоцетидов Aegicetus gehennae. Самец длиной около 3,7 метра весил примерно 900 килограммов. Он перемещался по воде при помощи волнообразных движений — наподобие современного крокодила, тогда как его предки гребли лапами с перепонками.

Отмечается, что по сравнению с найденными ранее китами нынешний экземпляр обладает удлинённым туловищем и хвостом и имеет особое строение задних конечностей, что говорит о его более водном характере существования, чем у предков.

По мнению руководителя исследования Филиппа Джингериха, благодаря последней находке учёным удастся восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов.

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