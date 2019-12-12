Кудрин доложил Путину о неисполнении расходов бюджета на триллион рублей

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в своём докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит один триллион рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Кудрина, причина этого — излишняя бюрократия. Также руководитель Счётной палаты доложил главе государства о ходе исполнения национальных проектов.

— На 1 ноября исполнение составило 67 процентов всех национальных проектов, — заявил Кудрин.

При этом, по словам Кудрина, на 1 ноября некоторые нацпроекты были выполнены всего на 20%.

Также он выразил надежду на то, что в следующем году будет "более ритмичное исполнение".