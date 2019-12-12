Рязанский суд решил депортировать пятерых граждан США за незаконную деятельность

Пятеро учёных из США выступили перед предпринимателями и студентами, а потом выяснилось, что у американцев "неправильные" визы.

Советский районный суд Рязани оштрафовал и решил депортировать преподавателей из США, которых для участия в лекции 9 декабря пригласила предпринимательская организация "Деловая Россия". Об этом сообщает местная интернет-газета "Вид сбоку".

В группу лекторов из Университета Буффало входили исполнительный директор школы лидерства Молли Андерсон; доктор философии, доцент кафедры маркетинга, директор факультета в профессиональных и исполнительных программах МВА школы менеджмента университета Чарльз Линдси; клинический доцент и помощник декана по вопросам разнообразия и интеграции Мэри Энн Роджерс; исполнительный директор Buffalo Spine and Sports Medicin Мария Гамбино; эксперт по обеспечению роста доходов и прибыльности Кортни Уолш.

— Почему мы здесь? Я люблю Россию. Я хочу, чтобы больше американцев имели возможность подружиться с вами, приехать сюда, узнать о вас, — сказала Молли Андерсон, открывая встречу.

После лекции всех сотрудников задержали и вменили им нарушение по статье 18.8 ч. 2 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Произошло это из-за того, что их статус пребывания в стране не соответствовал преподавательской деятельности: визы у них оказались туристические.

На время их отвезли в центр временного содержания иностранных граждан, затем отдали под суд. В данный момент происходит процедура депортации.