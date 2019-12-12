Буйный водитель напал на машину медиков в Иваново — видео

В комментариях к ролику в социальной сети один из пользователей написал, что знает хулигана. Он отметил, что тот нормальный парень, когда трезвый.

Полиция в Иваново проводит проверку по факту дорожного инцидента в Силикатном переулке, где водитель легковушки не поделил дорогу с автомобилем медицинской службы и устроил драку. Об этом сообщает "Регион онлайн".

Как видно на кадрах, синяя "Лада" с пробуксовкой вырывается с гравийной дороги на асфальт придомовой дороги, где стоит машина расцветки скорой помощи, но без спецсигнала. "Лада" подъезжает ближе, и её водитель — сперва звуком двигателя, а потом и клаксоном — даёт понять, что ему нужно проехать.

После ещё нескольких слабообъяснимых манипуляций с автомобилем мужчина понял, что за рулём никого нет, но вместо того, чтобы искать пути объезда, принялся ждать медработников.

Вскоре они появились в кадре, произошёл небольшой диалог, итог которого, судя по всему, не понравился водителю "Лады", ведь он совсем забыл о том, что ему изначально нужно было проехать, и мужчина начал вызывать водителя "газели" выйти к нему на разговор.

Когда микроавтобус попытался протиснуться между машиной буяна и тротуаром, хулиган несколько раз ударил по нему и бросил камнем. Спустя минуту, когда стало понятно, что никто из "газели" поговорить не выйдет, мужчина сел за руль, сдал назад и проехал по соседней дороге.

— Знаю его. Нормальный парень, когда трезвый, — прокомментировал один из пользователей соцсетей данное видео.

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