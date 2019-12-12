Археологи нашли в Египте редкую статую Рамзеса II

Над головой фараона изображён символ Ка в виде воздетых рук, который обозначает силу, жизнеспособность и скрытую душу.

В Гизе неподалёку от храма древнеегипетского бога Птаха археологам посчастливилось обнаружить статую Рамзеса II. Об этом говорится в сообщении Министерства древностей Египта в "Фейсбуке".

Фрагмент, который откопали учёные, имеет 105 см в высоту и 55 см в ширину. Над головой изображён символ бога Ка в виде воздетых рук, который обозначает силу, жизнеспособность и скрытую душу. Сама статуя выполнена из розового мрамора. Также сообщается, что похожую статую уже находили, но сделана она была из дерева.

Примечательно, что раскопки проводились на частной территории, хозяин которой уже пытался их осуществить. Он был задержан туристической полицией в начале декабря, а находку отправили в музей под открытым небом.

Рамзес II, фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1279–1213 годах до н.э., сделал свою страну великой державой. Он расширил её границы, основал процветающий город Пер-Рамсес и руководил активным храмовым строительством.