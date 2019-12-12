Названа дата выхода "Матрицы-4" с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс

В этот же день на экраны выйдет ещё один фильм с Киану Ривзом — четвёртая часть "Джона Уика".

Киностудия Warner Bros. объявила дату премьеры новой части культового фильма конца 90-х "Матрица", в съёмках которой примут участие главные исполнители оригинальной картины: Киану Ривз в роли Нео и Керри-Энн Мосс в роли Тринити.

Как передаёт The Hollywood Reporter, выбором даты премьеры 21 мая 2021 года новая "Матрица" противопоставляет себя четвёртой части "Джона Уика", которая также должна увидеть свет в этот день. В обеих картинах главные роли исполняет Киану Ривз.

Ранее Лайф разбирался, какой будет новая "Матрица" и чего стоит ожидать от продолжения культового боевика.