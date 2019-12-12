СМИ: Совфед дал "зелёный свет" закону о наказании чиновников за хамство

Некоторые депутаты считают этот законопроект своеобразной зеркальной мерой по отношению к закону о наказании граждан за неуважение к чиновникам

Инициатор законопроекта о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан, член партии ЛДПР, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов получил на него положительный отзыв от Совета Федерации. Об этом сообщает издание "Известия".

Александр Старовойтов полагает, что законопроект имеет большие шансы на принятие после того, как о нём в позитивном ключе высказался президент России Владимир Путин. Ранее о нём негативно высказались правительство РФ и Верховный суд, в то время как Совет по правам человека считает, что документ уравновесит права россиян.

Полное название законопроекта звучит как "О внесении изменений в Уголовный Кодекс в части установления дополнительной ответственности должностных лиц, лиц, занимающих государственные должности РФ или государственные должности субъекта РФ, а равно главы органа местного самоуправления". Депутат Александр Старовойтов осведомлён о том, что к документу есть ряд замечаний. Но он готов его доработать.

Некоторые депутаты считают этот законопроект своеобразной зеркальной мерой по отношению к закону о наказании граждан за неуважение к чиновникам.

10 декабря президент России Владимир Путин встречался с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он поддержал идею наказывать чиновников за хамство и чванливость по отношению к россиянам, высказанную членом СПЧ Кириллом Кабановым.