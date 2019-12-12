Появилось видео нападения на супермаркет в Нью-Джерси, где убили троих человек

В Сети опубликовали видео перестрелки в супермаркете Нью-Джерси, где погибли трое мирных жителей.

На кадрах видно, как напротив магазина останавливается микроавтобус. Из него выходит человек с пистолетом и открывает огонь. Увидев его, люди в панике разбегаются.

Как сообщает The New York Times, полиции удалось установить личности стрелков. Ими оказались 47-летний Дэвид Андерсон и 50-летний Фрэнсин Грэм.

Напомним, стрельба в Нью-Джерси началась 10 декабря на местном кладбище, в результате погиб полицейский. Затем злоумышленники смогли на микроавтобусе добраться до супермаркета, где убили троих мирных жителей и ещё одного полицейского. Нападавшие были ликвидированы.