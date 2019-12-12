СМИ: Самолёты Boeing 737 MAX признали опасными год назад

Руководство ФАУ решило не прекращать полёты лайнеров, понадеявшись на скорые доработки в системе управления.

Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США ещё в ноябре прошлого года признали самолёт Boeing 737 MAX опасным. Однако полёты приостановлены не были, сообщает The Wall Street journal.

В докладе ФАУ, подготовленном в связи с катастрофой лайнера Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air в конце октября 2018 года в Индонезии, жертвами которой стали 189 человек, говорится, что самолёты могут терпеть крушения раз в два-три года, если в одну из систем автоматического управления полётом не будут внесены доработки.

Также отмечается, что руководство ФАУ решило не прекращать полёты Boeing 737 MAX, понадеявшись на скорые изменения.

В 2019 году уже происходили катастрофы с этой моделью самолёта. В марте потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибло 157 человек. Руководство корпорации Boeing признало факт сбоя в работе системы улучшения характеристик манёвренности.