Найденный без экипажа российский катер был обнаружен перевёрнутым

26 октября в залив на рыбалку отправились шестеро человек и не вернулись. Родственники объявили о вознаграждении в 500 тыс. рублей.

Российский катер, который искали у берегов Приморья, а нашли неподалёку от Хоккайдо, был обнаружен дрейфующим килем кверху. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Накануне в Росморречфлоте сообщили, что судно нашли японские пограничники, рыбаков на нём не было. Собеседник также сообщил, что не располагает информацией о том, ищут ли японские коллеги пропавших.

Рыбаков, ушедших на катере в залив Владимира в Ольгинском районе, ищут с 26 октября нынешнего года. Ранее поступило сообщение о том, что у берегов Хоккайдо был обнаружен катер.