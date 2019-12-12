Учёный рассказал об угрозе падения крупного астероида, способного уничтожить всё

В ближайшей перспективе в России появится национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.

Крупные астероиды, способные бесследно стереть с лица земли человечество, падают на планету примерно раз в 100 миллионов лет, и последний такой случай, по данным учёных, предположительно, был 65 миллионов лет назад. Об этом сообщает РИА "Новости".

— По оценкам учёных, столкновение с Землёй небесного тела, имеющего размер около десяти километров и способного уничтожить человеческую цивилизацию, может происходить примерно раз в 100 миллионов лет. За всю историю существования современного человека (около 100 тысяч лет) таких столкновений не было, — говорится в сообщении.

При этом он отмечает, что падение астероида в десять раз меньшего размера, около километра в диаметре, способно привести к глобальной планетарной катастрофе и происходит несколько чаще — примерно один раз в миллион лет. Ещё меньшие астероиды диаметром около 100 метров могут спровоцировать региональные разрушения, а в случае падения в океан вызвать цунами. Событие такого масштаба случается на планете в среднем раз в три тысячи лет.

Как рассказал журналистам начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас, в ближайшей перспективе в России появится национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.

По его словам, в середине 2020 года будет утверждена концепция программы по созданию системы мониторинга, с этого же времени начнётся её реализация.

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