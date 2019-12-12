Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение Вани Фокина в Магнитогорске

Зиничев отметил, что президент был очень собран в те дни и с облегчением воспринял новость о спасении малыша.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, как президент России Владимир Путин отреагировал на новость о спасении из-под завалов жилого дома в Магнитогорске десятимесячного Вани Фокина.

Как рассказал Зиничев "Комсомольской правде", Путин был очень собран в те дни и с облегчением воспринял новость о спасении ребёнка.

— Когда живого малыша нашли... Перед этим я доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину: "Мороз минус 30, всё засыпано. Скорее всего, живых нет". И то, что мы нашли Ваню, — это просто чудо... А живые всё-таки есть, — сказал Зиничев.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло 39 человек. 1 января 2019 года из-под завалов спасли десятимесячного ребёнка, мальчик лежал в кроватке и был тепло укутан. Его в тяжёлом состоянии доставили на лечение в Москву. Ваню выписали спустя полтора месяца. Лайф публиковал видео первых объятий малыша и его отца.