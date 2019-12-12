СМИ: В России могут многократно вырасти штрафы для бизнеса

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Алексей Репик заявил , что увеличение штрафов станет дополнительным ударом по бизнесу.

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая должна вступить в силу 1 января 2021 года, штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных инспекций могут вырасти в десятки раз. Об этом сообщают "Известия".

Так, невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания контролирующего органа физическими лицами в установленные сроки в новой редакции КоАП предлагается наказывать штрафом до 5–7 тысяч рублей вместо нынешних 300–500. Для ИП такая мера будет введена впервые и грозит взысканием 25–40 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы могут вырасти с 1–2 тысяч рублей до 25–40, для юридических — с 10–20 тысяч до 200–500 тысяч.

Предлагается также ввести штрафы за повторное нарушение предписаний. Для физических лиц предлагается установить их в размере 20–40 тысяч рублей, для ИП — в пределах 50–70 тысяч, для должностных лиц — 100–150 тысяч, а для юридических лиц — на уровне 1–2 миллионов рублей.

Отмечается, что в проекте также повышаются штрафы и за другие нарушения. В частности, предлагается наказывать водителей за неповиновение требованию инспектора Ространснадзора — до 50 тысяч рублей или для должностных лиц за невыполнение требований инспектора Счётной палаты или воспрепятствование проверке — до 15 тысяч рублей.

По данным издания, несмотря на то что концепция нового кодекса была утверждена правительством ещё летом, итоговой договорённости о её содержании пока нет, а предложения по увеличению штрафов "даже не рассматривались".

Лидер "Деловой России" и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Алексей Репик заявил журналистам, что увеличение штрафов станет дополнительным ударом по бизнесу, если к моменту их введения не будут отменены все устаревшие требования.

Ранее Лайф сообщал, что в Минюсте хотят ужесточить наказание работодателям, задерживающим зарплату.