Четверть россиян признались, что боятся увольнения

Меньше других опасаются сокращений те, кто работает в сфере науки и образования.

Четверть опрошенных респондентов опасаются потерять работу. Самый большой страх увольнения — у занятых в отраслях безопасности, банков и инвестиций, управления персоналом, транспорта, продаж и закупок, сообщают "Известия" со ссылкой на опрос службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter.

Меньше других опасаются сокращений те, кто работает в сфере науки и образования, добычи сырья и консультирования, сотрудники НКО и рабочий персонал. Настроения среди работников компания определяла с помощью индекса стабильности, "индекса самочувствия", разброс которых составляет от –1 до +1.

В ближайшие пару месяцев российские компании планируют уволить около 281 тысячи человек, что составляет всего лишь 0,4% от общего количества работающих россиян. Эти данные (по состоянию на 6 ноября) Минтруд представил в Российскую трёхстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Чиновники составляют этот документ на основе информации от работодателей. Те обязаны уведомлять власти за два месяца до предполагаемого сокращения.

Из этого письма следует, что наибольший риск потерять работу — в сфере транспорта (под угрозой увольнения 26,6 тысячи человек), финансов и банков (20,9 тысячи человек) и производства электрооборудования (16,7 тысячи).

Согласно данным Минтруда на конец ноября, число официально зарегистрированных безработных в РФ составляет 661,43 тысячи человек.