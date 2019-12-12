Экс-министр экономики Украины предрёк стране скорый дефолт

Специалисты предрекают, что бюджетный кризис однажды перерастёт в дефолт. Но это не останавливает страну от оформления новых кредитов в МВФ.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, несмотря на позитивные доклады властей, стране вскоре может грозить дефолт.

— Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьёзный, — сказал Суслов в эфире NewsOne.

Экс-министр добавил, что также имеются затруднения в ряде социальных программ и невозможность повышения зарплат преподавателям.

В свою очередь, заявление текущего министра финансов Оксаны Маркаровой о том, что только к 2023 году Украина сможет прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), он встретил негативно. Экс-чиновник считает, что "никакая страна не может бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты", и напомнил о том, что негативное торговое сальдо уже достигло отметки в 11 миллиардов долларов.

Ранее украинский экономист Александр Дудчак сравнил одобрение очередного кредита с "поддержанием коматозного состояния". А политический эксперт Андрей Головачёв провёл аналогию между экономикой страны и "тяжелобольным человеком". Несмотря на это, Киев довёл до логического завершения переговоры с МВФ о повышенном финансировании и договорился о новой программе кредитования.