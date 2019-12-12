Экс-министр экономики Украины предрёк стране скорый дефолт

29

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Специалисты предрекают, что бюджетный кризис однажды перерастёт в дефолт. Но это не останавливает страну от оформления новых кредитов в МВФ.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что, несмотря на позитивные доклады властей, стране вскоре может грозить дефолт.

Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьёзный, — сказал Суслов в эфире NewsOne.

Экс-министр добавил, что также имеются затруднения в ряде социальных программ и невозможность повышения зарплат преподавателям.

В свою очередь, заявление текущего министра финансов Оксаны Маркаровой о том, что только к 2023 году Украина сможет прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), он встретил негативно. Экс-чиновник считает, что "никакая страна не может бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты", и напомнил о том, что негативное торговое сальдо уже достигло отметки в 11 миллиардов долларов.

Ранее украинский экономист Александр Дудчак сравнил одобрение очередного кредита с "поддержанием коматозного состояния". А политический эксперт Андрей Головачёв провёл аналогию между экономикой страны и "тяжелобольным человеком". Несмотря на это, Киев довёл до логического завершения переговоры с МВФ о повышенном финансировании и договорился о новой программе кредитования.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×