В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за "Северного потока — 2"

Правительство Меркель более не способно представлять и отстаивать немецкие интересы, считает депутат от фракции "Альтернатива для Германии".

Правительство ФРГ "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток — 2". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

— США удалось связать "Северный поток — 2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало, — заявил Котре.

По словам Котре, это произошло несмотря то, что в 2018 году канцлер Ангела Меркель чётко дала понять, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом России и Германии. Ныне же, отмечает парламентарий, правительство Меркель более не способно представлять и отстаивать немецкие интересы.

Напомним, США пытаются помешать строительству газопровода с помощью санкций. Информация об этом появилась в конце ноября, когда американский сенатор Джим Риш сообщил о намерениях включить их в законопроект об оборонном бюджете США на следующий год. В сенате при этом усомнились, что санкции могут помешать "Северному потоку — 2".