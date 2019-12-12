Названы самые мощные флоты в мире

Российский флот авторы National Interest поставили на третье место, отметив его модернизацию.

Флоты США, Китая, России, Великобритании и Японии являются самыми сильными в мире. Такое мнение выразили эксперты американского журнала National Interest.

На первое место NI поставил ВМФ США. Он имеет самое большое количество кораблей среди всех мировых флотов: десять авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводные лодки.

Второе место, согласно мнению экспертов, занял китайский флот, имеющий один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок. NI отмечает стремительный рост экономики страны, который привёл к десятикратному увеличению оборонного бюджета по сравнению с 1989 годом.

ВМФ России занял третье место. В его состав входит 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки. В статье National Interest отмечается модернизация российского флота.

Британские военно-морские силы были поставлены экспертами на четвёртое место. Несмотря на три больших десантных корабля, 19 фрегатов и эсминцев, семь ударных атомных подводных лодок и четыре подлодки с баллистическими ракетами, флот постепенно сокращается. Пятое место занял японский ВМФ в составе 114 кораблей. К его преимуществам был отнесён один из лучших, по мнению NI, подводных флотов.