Россияне рассказали, какие средства держат для самообороны в автомобилях

Больше половины автолюбителей имеют в багажнике средства самообороны, не требующие лицензирования.

Около 60% российских автовладельцев рассказали о том, какие именно средства самообороны они держат в автомашинах и как относятся к их эффективности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведённый онлайн-сервисом по обслуживанию авто Uremont.

По его результатам выяснилось, что 60% опрошенных имеют при себе средства самозащиты, но 33% не считают их необходимыми. 6,4% респондентов честно признались, что не успели бы ничем воспользоваться, даже имей они возможность.

Особой популярностью пользуются предметы, которые не требуют особого лицензирования и которые можно довольно беспроблемно приобрести: светошумовые устройства, небоевые ножи, ломики, клюшки для гольфа, монтировки и другое "оружие" ударно-дробящего и колюще-режущего действия — ими владеет около 23% опрошенных.

16% предпочитают газовые и перцовые баллончики, 14,8% — подручные средства вроде бейсбольной биты. Только 3,4% респондентов имеют при себе более серьёзное в обращении оружие вроде травматических пистолетов. Электрошокер пользуется любовью всего у 2%.