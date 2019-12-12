В четверг москвичей ожидает пасмурная погода и около нуля

Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Наступивший четверг закроет небо над российской столицей облаками с небольшими прояснениями, ожидается близкая к нулю температура с незначительной вероятностью осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, температура воздуха днём в Москве составит –1...+1 °С, в Подмосковье ожидается до четырёх градусов мороза. Ночью температурный фон не изменится.

Ветер юго-восточный, 3–8 м/c, ночью до 10 м/с. Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 754 мм рт.ст.

Ранее Лайф сообщал, что, согласно данным синоптиков, зима опаздывает в Москву уже почти на месяц.