Два моряка с арестованного в Сингапуре судна вернулись в Россию

В ходе прокурорской проверки было установлено, что судовладелец не исполнил обязанность по своевременной выплате членам экипажа судна заработной платы.

Два российских моряка с судна "Севастополь", задержанного в Сингапуре, вернулись на родину. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Напомним, что власти Сингапура арестовали судно компании "Гудзон" с 12 россиянами на борту из-за долга.

— По результатам рассмотрения актов реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, перечислена компенсация за её несвоевременную выплату, оба моряка возвращены в Россию, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также в ходе проверки было определено, что "Гудзон" не принял меры к репатриации российских моряков и не исполнил обязанность по своевременной выплате членам экипажа судна заработной платы.

Прокуратура обратилась с иском в суд, после чего задолженность по заработной плате была погашена в полном объёме. Также была перечислена компенсация за её несвоевременную выплату.