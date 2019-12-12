Россиянка до смерти закормила младенца заменителем сухого молока

Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Она раскаялась и признала свою вину.

Жительницу Амурской области обвиняют в непреднамеренном убийстве собственной дочери, смерть которой наступила из-за того, что мать несколько месяцев кормила её смесью из сухого заменителя молока. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 24-летняя женщина знала, что родившемуся в апреле ребёнку ввиду раннего возраста необходимо особое питание с высоким содержанием полезных веществ, однако на протяжении всего лета кормила дочь смесью из воды и не предназначенного для детей заменителя молочного продукта.

— В результате этих действий, согласно заключению судебной медицинской экспертизы, в организме девочки наступили патологические изменения внутренних органов, приведшие к её смерти 22 августа, — говорится в сообщении.

Против женщины было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, в ходе предварительного следствия она признала свою вину и раскаялась в содеянном. В ближайшее время материалы поступят в суд для рассмотрения по существу.

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