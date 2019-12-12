Село на Сахалине попало в снежную блокаду из-за метели

Местный предприниматель вызвался организовать доставку продуктов, арендовав два высокопроходимых автомобиля, но по пути в село под весом одной из машин обрушился мост.

Жители села Рыбновск, что на севере Сахалина, оказались в снежной блокаде из-за метели, обрушившейся на остров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— МЧС внимательно следит за развитием ситуации, и при необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно. В частности, может быть применена высокопроходимая техника местных лесопожарных станций, — говорится в сообщении.

Также в правительстве заявили, что, по данным регионального Минздрава, в селе достаточно медикаментов. В экстренных случаях может быть привлечена санитарная авиация.

Местный предприниматель вызвался организовать доставку продуктов, арендовав два высокопроходимых автомобиля. Однако по пути в село под весом одной из машин обрушился мост. В ближайшее время попавшее в ДТП транспортное средство будет отбуксировано к населённому пункту.