Россиянам рассказали, как выбрать правильного Деда Мороза на праздник

В преддверии Нового года количество россиян, желающих пригласить в гости главного зимнего волшебника с внучкой, неуклонно растёт, как и количество предложений от аниматоров. Однако, чтобы праздник стал волшебным и незабываемым, а не наоборот, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют следовать простым советам.

Хорошего аниматора от плохого отличает умение не просто пародировать каких-либо персонажей (Дед Мороз, Снегурочка и прочие герои), а буквально вживаться в их роль вместе с костюмом на протяжении всего праздника. Аниматор-профессионал также обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники.

Для того чтобы к вашим детям на праздник пришли именно такие люди, ведомство рекомендует как следует изучить имеющиеся предложения, обязательно спросить у друзей или знакомых, которые уже пользовались подобными услугами, узнать расценки, программы.

Если всё устраивает, то тогда следует переходить уже к заключению договора — в письменной форме и двух экземплярах. Перед его подписанием стоит обратить внимание на условия договора и сроки исполнения, а также на указанную стоимость. Не стоит заполнять бумаги, если не все пункты программы согласованы.

Начинать искать аниматоров лучше за несколько недель до праздника, так больше вероятность, что нужные актёры будут свободны в нужное время. Если же исполнители не смогут выполнить условия договора, то необходимо жаловаться в Роспотребнадзор. В случаях, когда виноват заказчик, придётся полностью оплачивать услугу.