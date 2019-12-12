Захарова отметила изменение подхода Украины к переговорам после саммита в Париже

Дипломат добавила, что киевские переговорщики начали "идти в русле сочетания интересов различных сегментов общества".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в манере поведения украинских переговорщиков после "нормандского саммита" появилось больше реалистичности.

— То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение, — сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Дипломат добавила, что киевские переговорщики начали использовать правовые термины и "идти в русле сочетания интересов различных сегментов общества".

Напомним, лидеры "нормандской четвёрки" приняли коммюнике по итогам встречи на саммите в Париже 9 декабря. Всего в нём три пункта: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".