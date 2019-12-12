Тренера спортшколы в Удмуртии уволили за избиение юных волейболисток

В региональном Министерстве спорта назвали поведение героини скандального ролика вопиющим и недопустимым.

Тренера спортшколы города Глазова уволили после появления в Сети видео с избиением юных волейболисток. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Александр Варшавский, уточнив, что инцидент произошёл два года назад.

— Меня удивляет тот факт, что на видео соревнования 2017 года, а родители сигнализируют только сейчас. Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, чтобы избежать подобных случаев, — сказал глава ведомства РИА "Новости".

Варшавский назвал поведение героини скандального ролика вопиющим и недопустимым. Он считает, что подобная агрессия в адрес юных подопечных противоречит преподавательской, тренерской и спортивной этике.

На кадрах, которые стоили тренеру спортшколы работы, она во время матча раздавала подзатыльники девочкам из волейбольной команды, таскала их за волосы, толкала и замахивалась на них.