Россиянин нашёл носки с золотом на 9 млн и попал под суд

Районный суд города Тынды Амурской области приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно 61-летнего жителя Липецкой области, который нашёл носки с золотом и оставил их себе. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Амурской области.

По данным следствия, мужчина, проживающий сейчас в Магадане, в апреле 2019 года нашёл два тряпичных носка и пакет, в которых находилось семь металлических слитков округлой формы. Согласно заключению экспертизы, они оказались золотосеребряным сплавом общей массой свыше 4,3 кг с содержанием чистого золота в 3,5 кг.

— С учётом цены аффинированного золота, установленной Центральным банком России, общая стоимость изъятого металла составила свыше 9,3 млн рублей, что является крупным размером, — говорится в сообщении.

С весны мужчина хранил драгоценную находку у себя, а затем перевёз в Тынду, где его задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Позже он признал свою вину и был приговорён к условному сроку без штрафа. Приговор в законную силу ещё не вступил.

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