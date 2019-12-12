Суд продлил арест двум мажорам, забившим до смерти красноярца

Суд Железнодорожного района Красноярска оставил под стражей ещё на три месяца Андрея Шилова и Сергея Шмелёва, после зверского избиения которыми умер 31-летний мастер спорта по биатлону. Дмитрий Сисигин впал в кому после нападения мажоров и скончался спустя несколько недель, не приходя в сознание.
— Суд Железнодорожного района продлил заключение под стражей до 15 марта 2020 года, — сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда.
Напомним, сын местного депутата Шилов и его приятель Сергей Шмелёв после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому и начали избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире. Спустя 22 дня комы пострадавший умер. Как стало известно позже, причиной конфликта стала ссора знакомых в одном из чатов.
Ранее Лайф рассказывал, что в зале суда Шилов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что ему "нечего сказать".
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