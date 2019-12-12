На месте крушения вертолёта Ми-28 на Кубани найдены чёрные ящики

По словам инсайдера, бортовые самописцы находятся в хорошем состоянии. Они должны пролить свет на причины катастрофы.

На месте крушения вертолёта Ми-28Н в Краснодарском крае, в результате которого погибло два пилота, обнаружили чёрные ящики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев, — сказал собеседник агентства и добавил, что найденные чёрные ящики находятся в хорошем состоянии.

Ранее стали известны основные версии крушения. Лайф также сообщал о гибели экипажа Ми-28 — командира эскадрильи Руслана Кушниренко и замкомандира полка по лётной подготовке Александра Склянкина. Связь с вертолётом пропала в районе станицы Медведовской после вылета с аэродрома Кореновск.