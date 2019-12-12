Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до 16 человек

Из-под завалов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, обвалившегося во время страшного пожара, достали тела ещё четырёх погибших. Таким образом, число жертв ЧП возросло до 16 человек.

— По состоянию на 6:45 (7:45 мск) 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими. По состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек, — сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Напомним, трагедия в Одессе случилась утром 4 декабря в историческом шестиэтажном здании колледжа. 8 декабря было объявлено президентом Украины Владимиром Зеленским днём траура.