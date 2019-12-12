Посла Германии вызвали в МИД из-за высылки российских дипломатов

Причиной выдворения двух сотрудников Посольства РФ стало якобы недостаточное сотрудничество Москвы в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов из Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

— Вызван для оглашения ответных мер, — сказал собеседник агентства.

Напомним, четвёртого декабря Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ. Они объявлены персонами нон грата. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала причиной выдворения дипломатов то, что Москва якобы оказывала недостаточное сотрудничество в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. В МИД РФ тем временем признали эти новости "недружественными" и пообещали, что примут ответные меры.