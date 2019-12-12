BlaBlaCar начал продавать в России автобусные билеты

1284

Фото © Facebook/BlaBlaCar

Французский сервис по поиску автопопутчиков начал продавать в России билеты на автобусы. Как сообщает "Коммерсант", компания заключила сделку с сайтом онлайн-бронирования междугородных рейсов Busfor.

Сооснователь BlaBlaCar Николя Брюссон и основатель Busfor Илья Екушевский подтвердили старт интеграции двух сервисов. При этом компания в течение ближайшего года не планирует отказываться от бренда Busfor.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить BlaBlaCar и сервисы по продаже билетов на автобусы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×