Вдова и дочери принимают соболезнования у гроба Юрия Лужкова

Бывший мэр Москвы скончался 10 декабря на 84-м году жизни. В последние дни он находился в Мюнхене, где проходил обследование.

В храме Христа Спасителя проходит прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Вдова бывшего градоначальника Елена Батурина в траурном чёрном платке принимает соболезнования у гроба супруга. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

На церемонию Батурина пришла вместе с дочерьми. По желанию скорбящих родных тело бывшего столичного мэра выставили в закрытом гробу. Ожидается, что после прощания Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии.

Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. В последние дни он находился в Мюнхене, где проходил обследование. Свои соболезнования родным и близким бывшего мэра уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат ГД Геннадий Онищенко.