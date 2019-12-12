Вдова и дочери принимают соболезнования у гроба Юрия Лужкова

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Фото © LIFE

Бывший мэр Москвы скончался 10 декабря на 84-м году жизни. В последние дни он находился в Мюнхене, где проходил обследование.

В храме Христа Спасителя проходит прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Вдова бывшего градоначальника Елена Батурина в траурном чёрном платке принимает соболезнования у гроба супруга. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

<p>Фото © LIFE</p>

На церемонию Батурина пришла вместе с дочерьми. По желанию скорбящих родных тело бывшего столичного мэра выставили в закрытом гробу. Ожидается, что после прощания Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. В последние дни он находился в Мюнхене, где проходил обследование. Свои соболезнования родным и близким бывшего мэра уже выразили многие чиновники и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат ГД Геннадий Онищенко.

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