Москвичей предупредили о волнах холода этой зимой

Скачки температуры также будут характерны для всей европейской части России и Западной Сибири.

В Москве зимой ожидается несколько периодов, когда температура будет опускаться до минус 25 градусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Правда, в какие именно даты ожидать эти волны холода, пока предсказать невозможно.

— С одной стороны, зима ожидается нехолодной. Температура на большей части страны будет около и выше нормы. Но зима будет неоднородной, — передаёт РГ слова синоптика.

По словам Вильфанда, зональная циркуляция воздушных масс будет нарушена. Это вызовет частые смены режима погоды. Скачки температуры ожидаются по всей европейской территории России и Западной Сибири.

Ранее синоптики Гидрометцентра России рассказали об аномальных для декабря температурах, сильно превышающих климатическую норму.