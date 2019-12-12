Режим "чёрного неба" введён в двух городах Кузбасса

Жителям Новокузнецка и Прокопьевска рекомендовано сократить длительность нахождения на открытом воздухе.

В двух городах Кемеровской области — Новокузнецке и Прокопьевске — ввели режим "чёрного неба", который объявляется при скоплении в воздухе вредоносных веществ, промышленных отходов, химикатов, дыма от пожаров, отравляющих паров.

— C 18:00 (22:00 мск) 11 декабря до 18:00 (22:00 мск) 13 декабря в Новокузнецке для предприятий города объявлен режим № 1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), — приводит администрация города сообщение Роспотребнадзора.

Аналогичные меры введены в Прокопьевске. Жителям данных городов рекомендовано сократить длительность нахождения на открытом воздухе, при возможности отправиться за город, а также отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, детских дошкольных учреждений образования, здравоохранения.

Неделей ранее в Новокузнецке и Прокопьевске уже вводили режим "чёрного неба". Он был отменён 3 декабря.