Россиянам рассказали, как проверить фейерверк перед покупкой

Мини-опыт покажет, безопасна ли пиротехника. А прочитав надписи на упаковке, можно выбрать наиболее зрелищный салют.

Эксперты "Роскачества" дали несколько советов о том, как выбрать новогодние салюты, чтобы потом не пожалеть о покупке. Особое внимание следует обратить на упаковку пиротехнического изделия, а затем нужно провести несложный тест.

— Приобретать салютные батареи стоит только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия, по этой причине покупать салют в стихийных палатках не рекомендуется, — советуют эксперты.

При возникновении подозрений в сомнительном качестве пиротехники можно попросить показать сертификат соответствия. Даже если продавец предоставил документ, нужно тщательно осмотреть упаковку: на ней не должно быть повреждений или проколов. Убедившись в целостности коробки, приступите к мини-испытанию — слегка потрясите упаковку на расстоянии вытянутой руки. Если из коробки ничего не высыпается, можно не сомневаться в безопасности бытового салюта.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на количество зарядов и калибр фейерверка, а также длительность интервалов между выстрелами. Чем больше зарядов и короче интервалы — тем зрелищнее будет шоу.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, какие ёлки больше вредят экологии.