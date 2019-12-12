В Перу военные перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина

Субмарина доставляла груз из Эквадора в Мексику. Наркотиками её загрузили в мангровых лесах.

Подводную лодку с двумя тоннами кокаина задержали правоохранительные органы Перу в 180 милях от северного побережья страны и доставили судно на базу ВМС в Паите. Об этом сообщает издание Comercio.

В субмарине находилось четыре человека. Их и найденные наркотики отправили в столицу республики Лиму. Судно осталось в распоряжении ВМС для проведения обследований.

Отмечается, что подлодка была загружена в мангровых лесах на юге Эквадора и направлялась в Мексику.

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