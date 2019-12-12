В Перу военные перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина

10

Фото © twitter/PoliciaPeru

Субмарина доставляла груз из Эквадора в Мексику. Наркотиками её загрузили в мангровых лесах.

Подводную лодку с двумя тоннами кокаина задержали правоохранительные органы Перу в 180 милях от северного побережья страны и доставили судно на базу ВМС в Паите. Об этом сообщает издание Comercio.

В субмарине находилось четыре человека. Их и найденные наркотики отправили в столицу республики Лиму. Судно осталось в распоряжении ВМС для проведения обследований.

Отмечается, что подлодка была загружена в мангровых лесах на юге Эквадора и направлялась в Мексику.

Ранее Лайф сообщал, что в самолёте, где стало плохо погибшему рэперу Juice WRLD, нашли 32 кг марихуаны.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×