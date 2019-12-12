Женщины получат $25 млн за домогательства со стороны Харви Вайнштейна

При этом кинопродюсер не обязан признавать вину и выплачивать компенсации из собственного кармана.

Совет директоров Weinstein Company вместе с кинопродюсером Харви Вайнштейном разработал предварительное соглашение о выплате компенсаций женщинам, подвергшимся его домогательствам. Об этом сообщает The New York Times.

Сумма выплат женщинам составит 25 миллионов долларов. При этом условия соглашения не обязывают Вайнштейна признавать вину и выплачивать компенсации из собственного кармана. Платежами займутся страховые компании, представляющие интересы Weinstein Company. Общая сумма по всем обязательствам составит в итоге 47 миллионов долларов.

Киностудия Weinstein Company была основана Харви Вайнштейном и его братом Робертом Вайнштейном. Дела шли хорошо до тех пор, пока в 2017 году несколько актрис не обвинили Харви в сексуальных домогательствах. После этого совет директоров уволил его из компании, а сама студия обанкротилась.

Харви Вайнштейна обвиняют в изнасилованиях нескольких женщин, ещё более сотни публично заявили о домогательствах со стороны продюсера.