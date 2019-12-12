Церемония прощания с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Отпевает умершего 10 декабря бывшего градоначальника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проститься с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя пришли политики, общественные деятели и артисты. В их числе его преемник Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, глава МВД Владимир Колокольцев, вице-премьер РФ Ольга Голодец, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, певец Олег Газманов и многие другие.

Закрытый гроб Юрия Лужкова стоит в центре зала. Он накрыт российским флагом. Отпевает бывшего градоначальника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После завершения церемонии умершего похоронят на Новодевичьем кладбище. Погребение закончится в 16:30.

Ранее мы рассказывали, что вдова Лужкова Елена Батурина в траурном чёрном платке принимает соболезнования у гроба супруга. Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии прощания.