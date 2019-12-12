Россия в качестве ответа Берлину высылает двух дипломатов Германии

У этих сотрудников немецкого дипломатического представительства теперь есть семь суток на выезд из страны.

Россия, руководствуясь принципом взаимности, решила выслать из страны двух дипломатов Германии. Об этом сегодня в МИД РФ заявили послу ФРГ Гезе фон Гайр, пригласив его на беседу в здание министерства.

— Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением Правительства ФРГ от 4 декабря 2019 г. об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине persona non grata, — сообщили в пресс-службе МИД.

Основанием для ответной высылки немецких дипломатов стала статья 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. У двух сотрудников Посольства ФРГ в России, ставших персонами нон грата, теперь есть семь суток на выезд из России.

Напомним, Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ. Они объявлены персонами нон грата 4 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала причиной выдворения дипломатов то, что Москва якобы оказывала недостаточное сотрудничество в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. В МИД РФ тем временем признали эти новости "недружественными" и пообещали, что примут ответные меры.