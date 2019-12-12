Следователи завели уголовное дело по факту крушения Ми-28 на Кубани

Экипаж состоял из командира эскадрильи Руслана Кушниренко и замкомандира полка по лётной подготовке Александра Склянкина.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полётов по факту крушения ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае.

— По данному факту в этот же день (в день крушения. — Прим. ред.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...˃ "нарушение правил полётов или подготовки к ним", — сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

Ранее в качестве основных версий крушения вертолёта рассматривались ошибка в пилотировании и техническая неисправность. Лайф также сообщал о гибели экипажа Ми-28 — командира эскадрильи Руслана Кушниренко и замкомандира полка по лётной подготовке Александра Склянкина. Связь с вертолётом пропала в районе станицы Медведовской после вылета с аэродрома Кореновск.