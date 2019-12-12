Мужчины в Москве стали чаще прибегать к помощи психологов

Впрочем, сильному полу далеко до женщин — около 75% обращений за консультацией исходит именно от них.

Мужчины более склонны до последнего сдерживать свои эмоции и не просить помощи у посторонних, но представители сильного пола в столице стали чаще обращаться со своими проблемами к психологам. Об этом рассказала замглавы Московской службы психологической помощи населению Ольга Тенн.

— В Москве прослеживается тенденция, что всё больше мужчин обращаются за помощью к психологам... За последние несколько лет количество запрашиваемых услуг от мужчин увеличилось на 2% с начала 2018 года. Это радует, ведь решить самостоятельно многие из своих проблем в одиночку намного сложнее, — рассказала она агентству "Москва".

При этом, по словам Тенн, до женщин мужчинам ещё далеко. Так, согласно статистике, около 75% обращений за консультацией к психологам исходит от представительниц слабого пола. Чаще всего к специалистам данного профиля обращаются люди в возрасте от 35 до 55 лет.

Что же касается мужчин, они больше склонны выбирать дистанционные формы психологической помощи: интернет-консультирование, звонок на телефон доверия, форумы или чаты психологической поддержки.

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