В Кремле отреагировали на высылку немецких дипломатов из РФ

4 декабря Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ, а 12 декабря ответную меру принял МИД России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высылку двух немецких дипломатов вынужденной ответной мерой.

— Нам хотелось бы не видеть больших рисков (для ухудшения отношений. — Прим. Лайфа). Дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата, — отметил Песков.

Он также назвал действия МИД Германии безосновательными, но выразил надежду, что "это не станет негативным фактором" для развития конструктивного диалога с Берлином.

Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала причиной выдворения дипломатов то, что Москва якобы оказывала недостаточное сотрудничество в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. 12 декабря МИД РФ принял ответные меры.