В Кремле отреагировали на высылку немецких дипломатов из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высылку двух немецких дипломатов вынужденной ответной мерой.
— Нам хотелось бы не видеть больших рисков (для ухудшения отношений. — Прим. Лайфа). Дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата, — отметил Песков.
Он также назвал действия МИД Германии безосновательными, но выразил надежду, что "это не станет негативным фактором" для развития конструктивного диалога с Берлином.
Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников Посольства РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала причиной выдворения дипломатов то, что Москва якобы оказывала недостаточное сотрудничество в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. 12 декабря МИД РФ принял ответные меры.
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