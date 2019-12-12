На горящем "Адмирале Кузнецове" спасены все моряки и рабочие

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушений в ходе сварочных работ. Загорелось топливо.

В Мурманске на горящем крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли последнего из тех, кто числился пропавшим без вести. Это офицер, который отравился угарным газом. Он сейчас получает медицинскую помощь. Об этом Лайфу рассказали в экстренных службах региона.

Напомним, пожар на крейсере, который проходит модернизацию и ремонт, возник сегодня примерно в десять часов утра. По предварительным данным, в ходе сварочных работ загорелось дизтопливо. Уже вскоре площадь возгорания превысила 100 квадратных метров.

Крейсер находится на судоремонтном заводе с 2017 года. До сих пор предполагалось, что он вернётся в строй ВМС в 2021 году, однако случившееся сегодня может внести коррективы. Огонь охватил сегодня в том числе кабели, протянутые по кораблю.