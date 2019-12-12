Лайф публикует первое видео с места пожара на "Адмирале Кузнецове"

Всех людей с горящего флагмана Северного флота спасли. Площадь возгорания превышает 100 квадратных метров.

В распоряжении Лайфа оказалось первое видео с места пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Он загорелся во время сварочных работ на судоремонтном заводе в Мурманске.

На этих кадрах видно, что штаб пожарных развёрнут на берегу рядом с кораблём. С его палубы вдалеке поднимается густой серый дым.

Ранее стало известно, что на горящем крейсере нашли последнего из тех, кто числился пропавшим без вести. Это офицер, который получил отравление угарным газом.

"Адмирал Кузнецов" находится на судоремонтном заводе с 2017 года. До сих пор предполагалось, что он вернётся в строй ВМС в 2021 году, однако случившееся сегодня может внести коррективы. Огонь охватил сегодня в том числе кабели, протянутые по кораблю.