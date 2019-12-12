В Перми украденный смартфон отправил видео с вором своему хозяину

Запись сделала система безопасности в момент, когда злоумышленник пытался разблокировать гаджет.

В Перми неизвестный из сервисного центра украл телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Позже хозяин смартфона нашёл в облачном сервисе видеозапись, которая пришла от украденного телефона, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Видео автоматически сделала система безопасности смартфона, когда вор пытался подобрать пароль к устройству. Теперь по записи полицейские пытаются найти злоумышленника.

Ранее Лайф сообщал, что зарядное устройство для телефона сожгло три дома в городе Ипох.