В Перми украденный смартфон отправил видео с вором своему хозяину

В Перми неизвестный из сервисного центра украл телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Позже хозяин смартфона нашёл в облачном сервисе видеозапись, которая пришла от украденного телефона, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Видео автоматически сделала система безопасности смартфона, когда вор пытался подобрать пароль к устройству. Теперь по записи полицейские пытаются найти злоумышленника.
Ранее Лайф сообщал, что зарядное устройство для телефона сожгло три дома в городе Ипох.
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